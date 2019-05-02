شكرا لقرائتكم الإمبراطور ناروهيتو يخلف والده ويتعهد مساندة اليابانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 22:29

تعهد الإمبراطور الجديد لليابان ناروهيتو الوقوف دوماً "إلى جانب الشعب"، بعد يوم على تخلّي والده أكيهيتو عن العرش.



وهذه المرة الأولى منذ أكثر من 200 سنة، التي يختار فيها أحد أعضاء أقدم عائلة حاكمة في العالم، التنحّي عن الحكم طوعاً، وأُقيمت طقوس رسمية اليوم الأربعاء لتنازل أكيهيتو وتنصيب ناروهيتو.

وبات ناروهيتو الإمبراطور الـ 126 لليابان، وتسلّم خلال احتفال وجيز استمرّ 6 دقائق، الشارات الإمبراطورية المقدّسة التي تضفي طابعاً رسمياً على مكانته إمبراطوراً، وهي سيف ومرآة وجوهرة. ورافقته الإمبراطورة ماساكو، التي ارتدت ثياباً بيضاء طويلة وتاجاً مرصعاً بالألماس.

وقال في أول خطاب له بعد جلوسه على العرش: "أتعهّد العمل وفقاً للدستور وأداء واجباتي، بصفتي رمزاً للدولة ولوحدة الشعب، وأن أفكّر دوماً بالشعب وأقف دوماً إلى جانبه". وأضاف أنه "سيمعن النظر" في المثال الذي وضعه والده أكيهيتو، مشيراً إلى أن توليه العرش ملأه بـ "شعور من الهيبة".

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ونيابة عن الشعب، علّق رئيس الوزراء شينزو آبي، قائلاً: "نحن مصممون على تشكيل مستقبل باهر لليابان، يملأه السلام والأمل، في وقت يشهد فيه الوضع الدولي تغيّرات في شكل دراماتيكي".

وسيظهر ناروهيتو على الملأ للمرة الأولى السبت المقبل، حين يخاطب الشعب الياباني مجدداً. لكن مراسم التنصيب الرسمية ستُنظم في 22 تشرين الاول (اكتوبر)، حين سيظهر برفقة ماساكو في ملابس تقليدية، خلال احتفال رسمي في القصر الامبراطوري، قبل أن يخرج في موكب في شوارع طوكيو، لتلقي تهنئة قادة العالم.

ومثل والده، نبّه ناروهيتو الى ضرورة تذكر الحرب العالمية الثانية "في شكل صحيح"، من دون التقليل من النزعة العسكرية لليابان في مطلع القرن العشرين.

وكافحت ماساكو مع حياة القصر، بما في ذلك تعرّضها لضغط هائل لإنجاب وريث ذكر، إذ عانت من "اضطراب التكيّف" الناجم من التوتر الذي تعاني منه خلال زواجها. وأنجب ناروهيتو وماساكو طفلاً واحداً، ابنة عمرها 17 سنة تُدعى إيكو، ولكن لا يمكنها وراثة العرش لأنها أنثى.