الأردن.. مدير جديد لجهاز المخابرات

وشغل حسني في السابق عدة مناصب داخل الجهاز الأمني، منها مدير مخابرات العاصمة عمّان، ومدير المخابرات في المناطق.
وشمل قرار التعيين ترفيع رتبة حسني من عقيد إلى اللواء، بحسب وسائل إعلام أردنية.
وكان عدنان الجندي تولى مهمة قيادة المخابرات الأردنية في مارس عام 2017، عائدا إلى الجهاز الذي أحيل فيه على التقاعد قبل عشرة أشهر من ذلك التاريخ.
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