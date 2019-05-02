دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كثيرة هي تطبيقات واجهات التشغيل أو ما يُعرف بتطبيقات اللانشر على متجر الأندرويد قوقل بلاي، ودائمًا وأبدًا يختلف أذواق المستخدمين فيما بينهم، فتجد أحدهم يفضّل لانشر عن آخر، عمومًا للراغبين في تجربة الجديد، إليكم تطبيق اللانشر الجديد Niagara، والذي هو عبارة عن شاشة رئيسية جديدة تحتوي على واجهة مستخدم نظيفة وبسيطة.

ونظرًا لتصميمه الفريد، سيكون بإمكانك معه فتح التطبيقات بسرعة أكبر واستخدام هاتفك بيد واحدة فقط، ومن مميزات هذا اللانشر، ستكون جميع تطبيقاتك في قائمة مرتبة بعناية يتم ترتيبها أبجديًا حسب الاستخدام، وليس عليك حتى التمرير لفتحه، كما وهناك خاصية معاينة الإشعارات، من خلالها ستقرأ الرسائل الواردة مباشرةً على شاشتك الرئيسية، كذلك الاطلاع على الإشعار الكامل من خلال التمرير السريع.

والأهم من ذلك، يأتي التطبيق بخاصية حظر الرسائل غير المرغوب فيها مثل الإعلانات أو الإشعارات الدائمة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهناك خيار إخفاء التطبيقات المُثبتة مسبقًا، بحيث سيكون لديك شاشة رئيسية جميلة ومرتبة للغاية.

أخيرًا، أشار فريق عمل التطبيق بنيتهم إضافة المزيد من المزايا والأدوات في المستقبل، فإن كنت من المهتمين فيمكنك تحميل تطبيق Niagara بشكل مجاني وكامل من هنا، على أن يدعم اندرويد 4.0 فأحدث.

التدوينة جديد التطبيقات: لانشر Niagara للوصول السريع للتطبيقات واستخدام الهاتف بيد واحدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.