شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية عسكرية جزائرية قرب مطار قمار جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن مروحية عسكرية سقطت، اليوم الخميس، بالقرب من مطار قمار بمدينة وادي سوف، جنوبي البلاد. وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أنه حسب المعلومات الأولية أصيب قائد المروحية ومساعده، مشيرة إلى أن المروحية سقطت بمنطقة زراعية بعد إقلاعها بقليل وبعد ارتفاعها 20 مترا، بسبب عطل فني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مروحية عسكرية جزائرية قرب مطار قمار جنوبى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.