شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعا شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الخميس، غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستهداف طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقعا شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله، الى جانب إلحاق أضرار مادية في أراضي وممتلكات المواطنين المحيطة به دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وذكر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إنه "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات سلاح الجو على عدد من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردا على اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق أمس".

وحمل حركة "حماس مسئولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعا شمال قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.