العراق... عملية عسكرية واسعة للحشد الشعبي

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وأشارت قيادة عمليات الأنبار للحشد أن قواتها "ستدخل من ثلاث محاور رئيسة وتنتشر على الشريط الحدودي"، حسب "السومرية نيوز".
© Photo / خلية الإعلام الأمني
وأضاف مصلح أن "قواتنا ستدخل من ثلاث محاور رئيسة والانتشار على الشريط الحدودي من قبل قطعاتنا".
وأوضح اأن القوات "مستعدة لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طرقهم نحو حدود العراق إثر عملية الجيش السوري".
يذكر أن القوات الأمنية تنتشر على الشريط الحدودي مع سوريا بهدف منع تسلل الإرهابيين إلى العراق.
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