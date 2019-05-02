سقوط طائرة عسكرية جزائرية جنوب البلاد

وأكدت قناة "النهار" الجزائرية سقوط الطائرة بقرب مطار قمار بولاية الوادي، وإصابة قائدها ومساعده. وسقطت الطائرة بمنطقة تسمى البدوع، وتدخلت على الفور وحدات الحماية المدنية لإنقاذ قائد الطائرة. ونقل قائد الطائرة ومساعده إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

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