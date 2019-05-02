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وأوضحت، أنه "تمت السيطرة على الأوضاع وأن جميع طاقم السفينة البالغ عددهم 26 شخصا بصحة جيدة"، مؤكدة أن "التقارير المتداولة حول حدوث تلوث بيئي ناجم عن تسرب النفط في المياه لا أساس لها من الصحة".
وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" ذكرت أن قوات خفر السواحل في البلاد أنقذت سفينة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة الإسلامي في البحر الأحمر.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إن المملكة تلقت طلبا إيرانيا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني، للمساعدة، التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من طهران على إنقاذ ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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