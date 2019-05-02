الكويت تتخذ إجراءات ضد إعلامية "سخرت من الذات الإلهية"

ووفقا لما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، كانت الإعلامية اللبنانية المقيمة في الكويت منذ 18 عاما، والتي تقدم برنامج "سوالف ضحى"، قد ذكرت عبارة في إحدى حلقات برنامجها، الذي يبث على قناة الشاهد الكويتية.
واعتبرت الجهات المسؤولة، أن ما قالته أبو مراد، حمل السخرية والعيب في الذات الإلهية.
وعادت جورجيت وأوضحت أن كلامها جاء مجتزأ وأنها لم تقصد السخرية من الذات الإلهية.
وشددت جورجيت على احترامها لكل الديانات وأن "اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم".
وأشارت أبو مراد إلى إيمانها بأن الله فوق الجميع، وأنها فقط كانت تريد حث الناس على العمل وعدم التواكل.
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