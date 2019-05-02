"حاكم مصرف لبنان" الليرة اللبنانية مستقرة وستظل كذلك

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر" تصريح حاكم مصرف لبنان خلال زيارته للرئيس اللبناني ميشال عون. وقال سلامة متحدثا في القصر الرئاسي في بعبدا "الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة والمصرف المركزي سوف يدعم قروضا سكنية وللقطاعات الإنتاجية". يذكر أن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأمريكي عند مستوياتها الحالية منذ أكثر من عشرين عاما ولم تتغير بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد من منذ مدة طويلة.

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