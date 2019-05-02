السعودية تنفي تأييد الأميرة ريما بنت بندر للملف الذي آثار جدلا في تركيا

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونغرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية".
وتابعت سفارة المملكة في باكو بيانها قائلة: "مواقف المملكة ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة وأن سمو السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونغرس حتى الآن، ولم يصدر من سموها أي تصريح في هذا الشأن، وتبين السفارة أن تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الاثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية".
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