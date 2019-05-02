شركة إيرانية: لا تسرب نفطي من ناقلة تعطلت قبالة سواحل السعودية

طهران / الخليج 365

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، عن شركة ناقلات النفط الوطنية، الخميس، قولها إن تعطل ناقلة قبالة سواحل السعودية لم يسفر عنه أي تسرب للخام.

كانت ناقلة نفط إيرانية، وعلى متنها 26 بحارا منهم 24 إيرانيا تعطلت، الخميس، قبالة سواحل ميناء جدة (غرب) بسبب خلل في المحرك، دون وقوع إصابات.

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وأكدت شركة ناقلات النفط الإيرانية، عدم وجود أي تسرب للنفط في المياه، "على الرغم من فشل المحرك وفقدان السيطرة.. السفينة الآن آمنة".

وخلال وقت سابق اليوم، أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن حرس حدود المملكة، أنقذ ناقلة نفط إيرانية، بعد استقبال برج ميناء جدة نداء استغاثة من سفينة "هابينس 1" الإيرانية، لمساعدتها في قطر الناقلة.

كانت الناقلة اتجهت قبل يومين إلى قناة السويس، إلا أن العطل الفني في المحركات تسبب في منع الإبحار نحو القناة، لذلك اتجهت إلى ميناء جدة كونه الأقرب إليها، بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين، بحسب خبر أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.