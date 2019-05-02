حرس الحدود السعودي ينقذ ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جدة

محمد خبيصة / الخليج 365

أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس، أن حرس حدود المملكة، أنقذ ناقلة نفط إيرانية، على متنها 26 بحاراً قبالة سواحل ميناء جدة (غرب)، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، بحسب الوكالة، إن برج ميناء جدة استقبل نداء استغاثة من سفينة "هابينس 1" الإيرانية، لمساعدتها في قطر الناقلة، نتيجة وجود عطل في محركها، وأنها في وضع فقد السيطرة.

وتعطلت ناقلة المواد النفطية، التي تقل 24 بحارا إيرانيا وبحارين اثنين يحملان جنسية بنغلاديش، جنوب غرب ميناء جدة، بمسافة 70 ميلاً بحرياً.

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وذكر المتحدث أن عددا من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو، وشركة بحري، شاركت في عملية إنقاذ الناقلة وطاقمها، وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم، أن ناقلة نفط تتبع لها كانت تبحر في البحر الأحمر، اتجهت لميناء جدة، بسبب وجود عطل فني في المحركات.

كانت الناقلة اتجهت قبل يومين إلى قناة السويس، إلا أن العطل الفني في المحركات تسبب في منع الإبحار نحو القناة، لذلك اتجهت إلى ميناء جدة كونه الأقرب إليها، بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين، بحسب (إرنا).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.