الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة

غزة / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صاروخين من قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، بعد نحو ساعتين على شن طائراته، غارات على أهداف لحركة حماس.

وقال الجيش في تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في المجلس الإقليمي سدوت النقب، تم رصد عمليتيْ إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

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ويأتي هذا التطور، بعد نحو ساعتين على شن طائرات إسرائيلية، غارات على موقع يتبع لحركة حماس، شمالي قطاع غزة، دون أن يعلن عن وقوع إصابات.

وبرر الجيش الإسرائيلي هذه الغارات، بدعوى أنها تأتي رداً على "إطلاق بالونات مفخخة وحارقة"، على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، أمس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أمس أن بالونات "حارقة"، أُطلقت من قطاع غزة، وتسببت في إحداث حرائق في حقول إسرائيلية، محاذية للقطاع.

وفي قطاع غزة، أكد شهود عيان، لوكالة الخليج 365، أن طائرات حربية إسرائيلية، شنت عدة غارات، على موقع يتبع لإحدى الفصائل الفلسطينية، دون أن يعلن عن وقوع إصابات.وأفاد الشهود أنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات قوية، شمالي قطاع غزة، ترافقت مع تحليق طائرات إسرائيلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.