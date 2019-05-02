لندن.. مقتل شخص وإصابة آخر إثر عملية طعن

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صحيفة الخليج الالكترونية
قُتل شخص وأصيب آخر، في عملية طعن وقعت بحي هاكني في العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الشرطة، أنه تم العثور على شاب (15 عامًا) مصابًا بجروح خطيرة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وأصيب آخر (16 عامًا) بجروح غير مهددة للحياة.
وأضافت أنه لم يتم إلقاء القبض على أيّ شخص في ذلك الهجوم، بينما تجري عملية بحث في المنطقة عن أيّ مشتبه بهم.
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