تبوك.. شفاء مريض من #إنفلونزا_الخنازير

صحيفة الخليج الالكترونية تمكن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من علاج إحدى حالات إنفلونزا الخنازير بجهاز الإكمو. أوضح ذلك مدير المستشفى اللواء طبيب عطية بن محمد الزهراني، وأكد بأن المريض يبلغ من العمر 39 عامًا وصل للمستشفى وهو يعاني من قصور في الجهاز التنفسي وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي ولم يستجب وبعد ذلك تم وضعه على مضخة القلب والرئة الاصطناعية عبر نظام وتقنية الأكسجين الغشائي خارج الجسم إيكمو (ECMO)، وأضاف اللواء الزهراني: إنه تم فصل أجهزة التنفس عن المريض بنجاح وغادر العناية المركزة.

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