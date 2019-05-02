الكويت: ما حصل أمام قنصليتنا في #البصرة مرفوض وغير مقبول

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الكويتية إن ما حصل من تجمع وتهجم على مبنى القنصلية الكويتية في البصرة “مرفوض وغير مقبول”، مضيفا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام”.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية نقلا عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه أن الخارجية الكويتية تعمل بالتنسيق مع قنصليتها في البصرة على إعداد تقرير عن الحادثة، وحصر أي أضرار في القنصلية.

وأوضح المصدر ذاته أن “التجمع الذي حصل للأسف كان بسبب كلمة لشيخ العوازم فلاح بن جامع أثناء تجمع العوازم، وقام بذكر مدينة البصرة بكلمات أثارت حفيظة العراقيين”.

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وقال إن “شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع سبق أن اعتذر، لاحتواء الأزمة”، مشيرا إلى أن الخارجية الكويتية أبلغت نظيرتها العراقية بكل الأحداث، وأننا على اتصال مستمر لاحتواء الأزمة.