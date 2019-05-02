التحقيق في مقتل ستيني على يد شقيقه بأحد مراكز #خميس_مشيط

صحيفة الخليج الالكترونية

تحقق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في جريمة قتل، وقعت مساء أمس الأربعاء بأحد المراكز التابعة لمحافظة خميس مشيط؛ إذ قُتل مواطن ستيني في ظروف غامضة على يد شقيقه الثلاثيني.

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وأكدت المصادر أن مواطنًا أطلق النار على شقيقه الستيني قبيل المغرب في ظروف غامضة. وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

فيما بيَّنت مصادر أن القاتل كان يعاني ظروفًا صحية سابقة.