“لؤي السبيعي” رعاية خادم الحرمين للمباراة النهائية تشريف للرياضيين ومصدر فخر لشباب المملكة

لمياء الناصري

أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي بن إبراهيم السبيعي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن تقديرهم البالغ، وامتنانهم العظيم لتكرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برعايته الكريمة للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين التي ستجمع فريقي الاتحاد والتعاون، مؤكدًا أن رعايته – حفظه الله – مصدر فخر واعتزاز لكافة الشباب في المملكة، والرياضيين على وجه الخصوص.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي بأن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمباراة النهائية هي تشريف لأسرة كرة القدم في المملكة عموماً، ولمنسوبي ناديي الاتحاد والتعاون خصوصاً، مشدداً على أن بلوغ الناديين للمباراة النهائية، بما تحفل به من رعاية كريمة، وما تحمله من اسم كبير هو إنجاز في حد ذاته، وتتويجاً ساميًا لموسهما الرياضي.

وعبر السبيعي عن سعادته بأن تأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين للمباراة النهائية في الوقت الذي تشهد فيه جماهير كرة القدم داخل المملكة وخارجها موسمًا استثنائيًا على كافة المستويات الفنية والتنظيمية، بفضل الدعم السخي الذي حظيت به الكرة السعودية بمختلف جوانبها من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله-، موضحاً بأن ذلك جاء كتأكيد على ما يحظى به شباب الوطن في كل القطاعات من اهتمام كبير وحرص شديد من القيادة الرشيدة.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمباراة النهائية ستكون فرصة سانحة للجماهير للتعبير عن امتنانها للقيادة الرشيدة لما توليه من دعم واهتمام كبيرين لقطاع الرياضة والشباب، منوهاً بالعمل الذي يبذله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من أجل مواكبة هذا الاهتمام لما فيه مصلحة الكرة السعودية