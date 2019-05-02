شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «مذيع» يُفحم «متّصلاً» انتقدَ طول إجازة المعلمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نال مقطع فيديو قصير، وثق رد مذيع بإحدى الإذاعات على متصل انتقد طول إجازة المعلمين؛ إشادةً كبيرةً من رواد مواقع التواصل، بعد أن بين المذيع للمتصل أهمية الإجازة للمعلم نسبة للمشاق التي يواجهها والتضحيات التي يقدمها من أجل تعليم الطلاب.
وجاء رد المذيع، بأن الجهد المبذول من المعلم والمعلمة لا يقدر بثمن ولا يقارن مع أي وظيفة أخرى، فالتصحيح والمراجعة ومتابعة كل طالب ومتابعة الطالب المتعثر وتقويم الطالب صاحب السلوك السيئ، إلى آخر الأدوار الجليلة للمعلمين.
وطلب المذيع في المقطع غير المعروف موعد تسجيله من كل من ينتقد المعلمين أو يستكثر عليهم طول الإجازة أن يدخل إلى المدارس ويرى الحالة الوظيفية التي يمارسونها، ويرى بعينه حجم التضحيات التي يقدمونها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. «مذيع» يُفحم «متّصلاً» انتقدَ طول إجازة المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.