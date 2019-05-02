 بتهديده أمريكا وعدة دول.. «الصدر» يشعل أزمة سياسية في العراق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أزمة تلوح في الأفق بين العراق وعدة دول على رأسهم أمريكا وذلك بعد بيان لرجل الدين الشيعي في العراق مقتدى الصدر طرح فيه بعض النقاط لحل مشاكل الشرق الأوسط محذرا من الزج بالعراق في الصراعات ومهددا الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الصدر قد أصدر بيان تطرق فيه إلى 9 مقترحات للتهدئة بينها "إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها فورا والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة .

وأبدى الصدر قلقه من "تزايد" ما وصفها بـ"التدخلات" في الشأن العراقي، داعياً إلى "عدم زجِّ العراق في الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي".

تهديد أمريكا

كما هدد زعيم التيار الصدري في العراق، باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد إذا "تورط" العراق بصراع واشنطن مع طهران.

وقال الصدر في البيان: "إني قلق فيما يخص مسألة الصراع الإيراني مع الاتحاد الثنائي (ترامب ونتنياهو)، ذلك الاتحاد الذي أخذ على عاتقه تركيع الشعوب وتجويعها بأبشع الطرق وأذلِّها، محتجاً بحجج الإرهاب وما شاكله".

وقدَّم الصدر 10 مقترحات، منها انسحاب الفصائل العراقية المسلحة المنتمية إلى "الحشد" وغيرها من سوريا، وإغلاق السفارة الأمريكية في العراق، إلى جانب تنحي القادة الثلاثة المذكورين.

مقترحات الصدر

كما دعا إلى "توقيع اتفاقية بين العراق وإيران على احترام السيادة لكلا الطرفين، وإرسال وفد الى السعودية للوقوف على حل بينها وبين إيران".

من جانبه انتقد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الصدر، لدعوته إلى تنحي عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وردَّ وزير الخارجية البحريني بلغة هجومية، على بيان الصدر، قائلاً: "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي.. بدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه إلى النظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجَّه كلامه إلى البحرين".

رد بحريني

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وأضاف الوزير البحريني، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعان الله العراق عليه (مقتدى الصدر) وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين"، بحسب تعبيره.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011، في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، وإصدار عقوبات قاسية بحق المعارضين تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية عنهم، رغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة.

غضب عراقي

وأثارت هذه تغريدة الوزير البحريني ردود فعل في الشارع العراقي، وتظاهر العشرات من أتباع الصدر ، أمام مبنى السفارة البحرينية في بغداد، وقنصليتها في النجف.

والمعروف أن شخصية الصدر ونهجه موضع إشكال لدى إيران والولايات المتحدة على حد سواء. فإن كانت واشنطن لا تنسى "جيش المهدي"، فطهران لا تنسى المواقف النافرة وآخرها زيارته إلى السعودية، عدو إيران اللدود، في 2017.

وفي أعقاب ذلك، أعربت الخارجية العراقية عن "شجبها للتصريحات التي أدلى بها وزير خارجية البحرين"، معتبرة أنها "نابية، وغير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماسية، بل تُسيء أيضا للعراق وسيادته واستقلاله، خصوصا عندما يتكلم الوزير البحريني عن خضوع العراق لسيطرة الجارة إيران".

خلق أزمات

الإعلامية العراقية نداء الكناني قالت إنها لا ترى مسوغ منطقي لتدني العمل الدبلوماسي وخاصة من قبل البحرين، فكان على وزير الخارجية البحريني أن يلجأ لطرق أفضل من تلك منصات التواصل الاجتماعي للاحتجاج على رأي السيد الصدر.

وأضافت لـ"مصر العربية" أن بيان الصدر أيضاً به بعض التناقضات فعلى الرغم من أنه يطلب عدم التدخل في شؤون العراق إلا أنه يطالب بتنحى رؤساء 3 دول عربية فهذا أيضاً تدخل في شؤون الغير.

وأوضحت أن هناك قوى داخل وخارج العراق تعمل على خلق أزمات جديدة لمضاعفة أزمات العراق الكثيرة، مطالبة كل السياسيين العراقيين للعمل فقط من أجل حل مشاكل وأزمات البلاد.