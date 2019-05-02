نشحن هواتفنا الذكية بطريقة خاطئة.. كيف ذلك؟

هل تعلم أنه من المحتمل أنك تقلل عمر بطارية هاتفك الذكي باتباعك طرق شحن خاطئة؟ لا سيما إذا كنت معتادا على ترك هاتفك في الشاحن طوال الليل ولساعات طويلة حتى بعد امتلاء بطاريته واكتمالها بنسبة 100%.

وفقا لموقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، لدى جميع بطاريات ليثيوم أيون عمر معين، وتقل قدراتها مع مرور الزمن، بغض النظر عما تتبعه أنت من سلوكيات. لكن تعجل عادة ترك الهاتف في الشاحن فترة طويلة من القضاء على بطارية ليثيوم أيون في الهواتف الذكية،وفقا للعين الإخبارية.

وقال دومينيك شولت، المدير الإداري لشركة الاستشارات الألمانية لتكنولوجيا البطاريات BatterieIngenieure، في تصريح للموقع، إن ترك الهاتف في الشاحن بعد امتلاء البطارية يؤثر سلبا عليها. موضحا أنه مع تقدم عمر بطارية ليثيوم أيون، تتغير الكيمياء داخلها وتصبح أقل كفاءة في التخزين وتوصيل الطاقة إلى جهازك.

ولا تبدو كبرى شركات الهواتف الذكية مهتمة بموضوع شحن البطاريات طوال الليل، فآبل Apple على سبيل المثال ذكرت موضوع الشحن الليلي لبطارية آيفون في إحدى صفحاتها المعلوماتية عبر الموقع الإلكتروني، لكنها لم تقل صراحة إنها فكرة سيئة. وقالت آبل إنه يفضل شحن بطاريات هواتفها بمعدل النصف في حالة تخزينها لفترة طويلة لإطالة عمر البطارية.

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من جانبه، قال رونالد هو، مدير مشروع في جوجل Google، إنه في المطلق أصبحت فكرة أن الشحن الزائد للبطارية أو شحنها كثيرا قديمة نظرا لتقنيات البطاريات والشحن الحالية التي يتم دمجها في الأجهزة الحديثة. وأوضح أنه عندما تصل بطارية الهاتف إلى 100%، يقوم شاحن البطارية الداخلي بالتوقف عن الشحن من تلقاء نفسه لتجنب الشحن الزائد.

أما شركة شولت Schulte ومعظم شركات تصنيع الهواتف الذكية فتتفق على شيء واحد: تتقدم بطاريات ليثيوم أيون في العمر ببطء، وإذا كنت تنوي تخزين هاتف ذكي لا تخطط إلى استخدامه قريبا، ينبغي عليك مراعاة شحن البطارية في نطاق معين، في تلميح إلى أن بطاريات الهواتف الذكية لا تحب أن يتم شحنها حتى 100%، وبدلا من ذلك قالت إنه من الأفضل شحن الهاتف في الصباح أو أي وقت آخر بخلاف فترة الليل.

أما سامسونج Samsung فكتبت على موقعها الإلكتروني أنه لا ينبغي ألا يكون شحن بطارية هواتفها أقل من 50%.

ونخلص من ذلك إلى أنه لا يفضل شحن بطاريات ليثيوم أيون بنسبة 100%، على الأقل إذا كنت ستخزنها لفترات طويلة. وهو ما يعتبره بعض المستخدمين غير واقعي لأنهم يستخدمون الهواتف باستمرار على مدار اليوم ويحتاجون لأن يكون شحن البطارية مكتملا.