فك شفرة قناة خلايا عضلات جسم الإنسان

نجح باحثون من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك في فك شفرة قناة بخلايا عضلات جسم الإنسان، وهي "قناة الكلوريد"، وهو ما يسهم في فهم العديد من الأمراض العصبية العضلية مثل مرض التصلب الجانبي الضموري "ALS"، الذي أصيب به العالم البريطاني الراحل ستيفن هوكنيج،وفقا للعين الإخبارية.

وتنقل القناة جزيئات صغيرة مثل الهرمونات والأيونات باستمرار داخل وخارج الخلايا لتنظيم نشاط الخلية، ويحاول الباحثون فهم ما يتحكم في القنوات المختلفة الناقلة لهذه العناصر في الخلايا، وتوصلوا الآن إلى فهم أفضل للخلايا العضلية بشكل كبير.

وخلال الدراسة التي نشرت نهاية أبريل/نيسان الماضي في دورية "PLoS Biology"، حدد الفريق البحثي من كليتي العلوم والعلوم الصحية والطبية بجامعة كوبنهاجن خريطة القناة التي تنقل الكلوريد إلى خلايا العضلات.

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وتوصل الباحثون لذلك عن طريق التحقيق في البروتينات الموجودة في أغشية الخلايا البشرية باستخدام مجهر إلكتروني حديث للغاية.

ويستخدم المجهر أشعة الإلكترونات لتصوير الهياكل ثلاثية الأبعاد للجزيئات البيولوجية المختلفة، وفي هذه الحالة، أخذ الباحثون صورا ثلاثية الأبعاد لقناة الكلوريد في خلايا العضلات.

ويقول بونتوس جوردون، أستاذ مشارك في قسم العلوم الطبية الحيوية، والباحث الرئيسي بالدراسة: إن الهياكل التفصيلية التي تم تحديدها لهذه القناة سيوفر معلومات حيوية تساعد في تحسين وتطوير علاجات أفضل للأمراض العصبية العضلية المهمة مثل التصلب الجاني الضموري "ALS"، أو الوهن العضلي الوبيل "SMA".