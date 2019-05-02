"الصحة الجزائرية" تسجّل 10 آلاف إصابة بالحصبة منذ بداية 2019

سجّلت وزارة الصحة الجزائرية أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالحصبة منذ بداية عام 2019، وفقا للعين الإخبارية.
وقال الدكتور جمال فورار، مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة، الأربعاء في بيان بمناسبة إحياء الأسبوع العالمي للتطعيم: "سجّلنا أكثر من 10 آلاف إصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية"، متوقعاً استمرار انتشار المرض نتيجة نقص المناعة لدى الأطفال، الذين لم يتم تطعيمهم بعد.
وشدّد على ضرورة تطعيم الصغار الذين لم يستفيدوا من هذه العملية، وفق الأجندة الوطنية للقاحات الأطفال، حيث وقعت أكثر من 29 ألف إصابة بالحصبة سنة 2018، تسبّبت في وفاة 26 شخصاً.
وتظهر أعراض هذا المرض المعدي بعد مدة تتراوح بين 8 و12 يوماً، إذ تتمثل في ارتفاع الحرارة وسيلان الأنف واحمرار العينين وبروز نقاط بيضاء داخل الفم، إضافة إلى الإسهال الحاد والتهاب الرئة والأذن.
ودعا الدكتور فورار إلى تطعيم الأطفال وفق الأجندة الوطنية التي أثبتت نجاحها، مؤكداً توافر جميع أنواع اللقاحات على مستوى مؤسسات الصحة ومصالح الأمومة والطفولة.
وشكّلت وزارة الصحة الجزائرية لجنة تحقيق في حالات الإصابة بالحصبة المسجّلة خلال السنوات الأخيرة، والناجمة عن عدم التطعيم أو عوامل أخرى، بهدف إعداد قاعدة معلومات حقيقية حول هذا الداء.
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