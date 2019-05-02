دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti المغدورة هداية السالم تعود إلى الواجهة بعد 18 عامًا من مقتلها الكويتون ينجحون في جمع "أغلى دية في العالم"

تمكنت حملة التبرعات التي أطلقت في الكويت من جمع أغلى دية في العالم لدفعها عن خالد نقا العازمي، قاتل الإعلامية هداية السلطان السالم،وقيمتها 10 مليون دينار أي نحو 33 مليون دولار.

وانشغل أهل الكويت وبنوكها ووسائل إعلامها بقضية جمع هذه الدية التي تحولت حملة التبرعات بشأنها لمسألة وطنية بامتياز.

وستدفع الدية لورثة الإعلامية الكويتية الراحلة هداية السلطان السالم التي قتلها خالد نقا العازمي منذ 18 سنة بإطلاق 6 رصاصات عليها وحُكم عليه بالإعدام ومن ثم خفّف الحكم إلى المؤبّد وقضى مدة 18 سنة منه في السجن. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

ولقيت حملة التبرّع لإطلاقه ترحيبا واسعا لدى عموم الشعب الكويتي وأفراد قبيلته خصوصا ( ينتمي لقبيلة العوازم، إحدى أكبر القبائل في الكويت)، وذلك بعد موافقة ورثة الإعلامية السلطان على قبول الدية مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي قضاها القاتل في السجن.

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



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ونتيجة الإقبال على التبرع لجمع المبلغ، حصلت أزمة في بنوك في الكويت، وجرى طلب المساعدة من البنك المركزي. وجمع المبلغ خلال 24 ساعة. وتبنّى الحملة نواب في مجلس الأمة الكويتي.

وتعود تفاصيل قضية قتل الإعلامية إلى مقال كتبته في مجلة "المجالس" الكويتية التي كانت ترأس تحريرها وتحدثت فيه عن ذكريات طفولتها وقالت إن الرقص كان محرّماً على النساء في الكويت، وأنّ عائلة من قبيلة العوازم لديها فتيات يمتهنّ الرقص ويتم دعوتهن إلى الحفلات مقابل المال، الأمر الذي اعتبره القاتل إساءة لقبيلته وهو كان آنذاك ضابطاً في الجيش، فقام بملاحقة هداية السلطان وقتلها عند إشارة المرور بست طلقات من مسدّسه الحكومي.

المصدر: صحف كويتية