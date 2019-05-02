شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسلم 84 طفلا من أبناء الدواعش إلى طاجيكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الطاجيكستانية، اليوم الخميس، عن تسلُمها 84 طفلا من أبناء إرهابيى تنظيم (داعش) من العراق.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن 84 طفلا جميعهم من طاجيكستان أجبروا على الانضمام إلى جماعات مسلحة بعد تجنيد أهاليهم، مضيفة أنه تمت إعادة الأطفال فى رحلة خاصة من بغداد إلى العاصمة دوشانبى.

وكانت وزارة خارجية طاجيكستان قد أكدت - فى فبراير الماضى - إنها تسعى إلى إعادة 75 طفلا من العراق، مشيرة إلى أن هناك 43 امرأة طاجيكية تقضى أحكاما بالسجن لارتكابهن جرائم تتعلق بالإرهاب.

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