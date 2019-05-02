الكويت تكشف دور السعودية في الإفراج عن مواطنيين اعتقلتهما إيران في البحر

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وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن "إيران أفرجت عن عدنان الخرافي وفهد العليان"، مشيدا بالجهود الإيرانية في هذه القضية منذ البداية، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد الجارالله، أن "رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تواصل مع نظيره الإيراني علي لاريجاني، مشيرا إلى أن الأخير تجاوب مع الطلب الكويتي ليتم الإفراج عن المواطنين".

وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي، إلى أن "وزارته تواصلت مع الجهات المعنية وعلى رأسها سفارة البلاد في طهران والمملكة العربية السعودية، بعد أن علمت بخبر فقد المواطنين في البحر السبت الماضي، وقد توصلت إلى مكان وجودهما في مدينة بوشهر الإيرانية".