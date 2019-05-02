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© AFP 2019 / Ebrahim Noroozi
وأكد الجارالله، أن "رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تواصل مع نظيره الإيراني علي لاريجاني، مشيرا إلى أن الأخير تجاوب مع الطلب الكويتي ليتم الإفراج عن المواطنين".
وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي، إلى أن "وزارته تواصلت مع الجهات المعنية وعلى رأسها سفارة البلاد في طهران والمملكة العربية السعودية، بعد أن علمت بخبر فقد المواطنين في البحر السبت الماضي، وقد توصلت إلى مكان وجودهما في مدينة بوشهر الإيرانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تكشف دور السعودية في الإفراج عن مواطنيين اعتقلتهما إيران في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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