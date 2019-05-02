شكرا لقرائتكم خبر عن ما المهن المسموح بها لـ«زوجة المواطن الأجنبية».. وهل تُحتسَب بالتوطين؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح حساب “خدمة العملاء” بـ “تويتر” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه من المسموح به لزوجة المواطن غير السعودية بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.

جاء ذلك رداً على استفسار ورد من أحد المواطنين، تساءل فيه إن كان مسموحاً لزوجة المواطن بالعمل في القطاع الخاص، كما تم التوضيح أنه لا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.