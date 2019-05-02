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ما المهن المسموح بها لـ«زوجة المواطن الأجنبية».. وهل تُحتسَب بالتوطين؟

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح حساب “خدمة العملاء” بـ “تويتر” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه من المسموح به لزوجة المواطن غير بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.

جاء ذلك رداً على استفسار ورد من أحد المواطنين، تساءل فيه إن كان مسموحاً لزوجة المواطن بالعمل في القطاع الخاص، كما تم التوضيح أنه لا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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