شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:
سّلم صاحب السمو الملكي الأمیر فھد بن سلطان بن عبدالعزیز أمیر منطقة تبوك بصالة الاجتماعات بالإمارة أمس، بحضور وزیر الإسكان ماجد بن عبدالله الحقیل، أكثر من 100 وحدة سكنیة للأسر المستفیدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.
وقال أمیر تبوك: الیوم ندشن مرحلة جدیدة من مراحل التنمیة في مجال الإسكان مؤكدا أن ولاة الأمر – حفظھم الله – حریصون على السكن، باعتباره من الضروریات التي یجب أن تؤمن للمواطن بأشكال وأنواع مختلفة، منوھا سموه بجھد وزیر الإسكان في ھذا الصدد الذي تم في فترة قلیلة، وأصبح موضوع الإسكان غیر مقلق كما كان، بلعلى العكس أصبح من الماضي.
ولافت سموه إلى أھمیة الشراكة مع القطاعات غیر الربحیة والجمعیات الخیریة في المنطقة لمعرفتھا بأحوال الأھالي ودورھا الفاعل في توفیر المساكن الملائمة لھم. وأشار سموه إلى أن ھذه الخطوة من الوزارة ستسھم في توفیر السكن للأسر المستحقة بشكل أسرع.
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