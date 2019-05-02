فيسبوك تتحول إلى مقبرة جماعية بحلول 2100

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

تتجه منصة فيسبوك لتضم أكبر عدد من المستخدمين الأموات بالمقارنة مع المستخدمين الأحياء، لتضم ما يصل 4.9 مليارات “مستخدم” ميت بحلول 2100، لتصبح “مقبرة جماعية” وأرشيفاً لجيل كامل، مع توقع موت أكثر من مليار مستخدم قبل 2100، وفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد.

Advertisements

وأجرى الباحثون تجارب لفحص نمو فيس بوك واستعانوا بالبيانات التي تم جمعها من ميزة Audience Insights الخاصة بالمنصة، بالإضافة إلى إحصائيات الأمم المتحدة حول معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس الأول الثلاثاء.

وتوصلت الدراسة إلى سيناريوهين، أحدهما يفترض توقف نمو المنصة في 2018، برفض انضمام أي مستخدم جديد إلى فيس بوك، بينما افترض السياريو الثاني استمرار معدل النمو الحالي لفيس بوك البالغ 13% سنوياً على مستوى العالم.

وقال ديفيد واتسون المؤلف المشارك في الدراسة: “لم يسبق في التاريخ جمع مثل هذا الأرشيف الهائل من السلوك البشري والثقافي في مكان واحد، والتحكم في هذا الأرشيف سيكون، إلى حد ما، مشابهاً للتحكم في تاريخنا”، وحذر من ترك البيانات في أيدي شركة واحدة هدفها للربح.