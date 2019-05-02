ابن ميجان ماركل يدخل التاريخ قبل ولادته بكسر 5 قواعد ملكية

عندما تزوج الأمير هاري الممثلة الأمريكية المعتزلة ميجان ماركل في مايو/أيار 2018 الماضي، كسر الاثنان القواعد الملكية، لتصبح "ميجان" أول دوقة بريطانية تحمل الجنسية الأمريكية، والآن ومع اقتراب الأخيرة من إنجاب أول أطفالها، من المنتظر أن يستمرا في تحطيم القواعد الملكية، وفقا للعين الإخبارية.

وبينما يتابع العالم بشغف أي تفاصيل جديدة عن العائلة الملكية بشكل عام، وطفل ميجان والأمير هاري بشكل خاص، تستعرض مجلة "بيبول" الأمريكية 5 قواعد ملكية كسرها طفل ميجان ماركل ودخل التاريخ من أوسع أبوابه.

1- ثنائي العرق

ابن الأمير هاري ودوقة ساسيكس ميجان ماركل، سيكون أول طفل ملكي ثنائي العرق، من أم سمراء البشرة، وأب أبيض البشرة، تمامًا مثل والدته "ميجان"، التي ولدت لأب أبيض، وأم سمراء.

وترى أستاذة علم النفس سارة جايثر البروفيسور بجامعة دوك، أن هذا التنوع الذي تشهده العائلة الملكية يسهم في تغيير الصورة النمطية المتزمتة التي عرفوا بها عالميا.

من المتوقع أن تربي "ميجان" طفلها على احترام الثقافات والتقاليد المختلفة، وتزرع بداخله احترام ثقافة سمر البشرة.

2- يحمل الجنسية الأمريكية

رغم أن جنسية "ميجان" ما زالت محل تساؤل، إذ أعلنت الأسرة الملكية أنها ستحصل على الجنسية البريطانية في القريب العاجل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن على كل الأحوال، فإن طفلها القادم سيحمل الجنسيتين فور ولادته، ليصبح أول طفل ملكي يحمل الجنسية الأمريكية.

3- لا يحمل لقبا ملكيا

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يأتي الطفل في الترتيب الـ7 لورثة العرش الملكي، ولكن ذلك لا يعني أنه سيحمل لقب أمير أو أميرة على حسب جنسه، فبحسب التقاليد الملكية قد يحصل على لقب لورد في حال كان ذكرا، أو ليدي في حالة كانت أنثى.

الاستثناء الوحيد في هذه الحالة، أن تقرر الملكة إليزابيث بنفسها، أن تمنح الابن لقب أمير أو أميرة، مثل أبناء الأمير ويليام شقيق الأمير هاري.

4- ملكية فروجمور

أعلن الأمير هاري وميجان ماركل، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنهما سيغادران قصر كنسينجتون في لندن -قصر العائلة المالكة منذ القرن الـ17- ليعيشا في ملكية فروجمور في ويندسور، رغم أنه لم يسبق أن عاش أي فرد ملكي في هذه الملكية من قبل.

انتقلت ميجان والأمير هاري إلى الملكية الجديدة في أبريل/نيسان الماضي، بعد إجراء عدة تعديلات على المنزل، استعدادا لاستقبال طفلهما.

5- حفل استقبال الطفل "بيبي شاور"

من التقاليد الأمريكية المتبعة قبل ولادة طفل، أن تحظى الأم بحفل ينظمه لها صديقاتها يٌعرف بـ"بيبي شاور"، يقدم خلاله الأصدقاء هدايا للأم والطفل الجديد.

حظيت "ميجان" بحفل استقبال لطفلها القادم، في شهر فبراير/شباط الماضي، أقيم في فندق "مارك" بمدينة نيويورك، وحضره مجموعة من مشاهير هوليوود، من بينهم الممثلة الأمريكية أبيجيل سبنسر، ولاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز.

واستغل محبو الأمير هاري وميجان ماركل فرصة حفل "بيبي شاور" لإظهار دعمهم للقضايا الخيرية التي تهم الثنائي، فقاموا بالتبرع لعدد كبير من المؤسسات الخيرية تحت هاشتاج #GlobalSussexBabyShower "حفل بيبي شاور ساسيكس العالمي"، في خطوة هي الأولى من نوعها.