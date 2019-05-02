"Hub71" تبرم شراكة مع "تيك ستارز" و"ستاربيرست"

أعلنت "Hub71" منصة التكنولوجيا العالمية التي تقودها شركة "مبادلة للاستثمار" بالتعاون مع كل من "مايكروسوفت" و"صندوق سوفت بنك فيجن" وسوق أبوظبي العالمي انضمام شريكين جديدين هما "تيك ستارز" و"ستار بيرست" إلى المنصة، خلال الربع الأخير من العام الجاري،وفقا للعين الإخبارية.

وتهدف الشراكة مع هاتين المسرعتين إلى تعزيز نجاح الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة المنصة من جميع أنحاء العالم.

وستوفر المسرعتان الدعم من خلال برامجهما الفريدة الممتدة على مدار 12 أسبوعا، ما سيتيح الاستفادة المباشرة من التمويلات والخبرات بهذا القطاع، ومن شبكة عالمية تضم روادا في هذا المجال.

وقال محمود عدي الرئيس التنفيذي لمنصة "Hub71": نحرص على ترسيخ مكانة أبوظبي مدينة رائدة عالميا، تستقطب أصحاب الأعمال الطموحين من أجل تأسيس شركاتهم التكنولوجية في أبوظبي، ودعمهم توسيع نطاق أعمالهم في إطار مهمة "Hub71" المتمثلة في تسهيل المتطلبات التنظيمية التي تحتاج إليها الشركات الناشئة".

وأضاف "لقد تمكنا خلال شهر من تدشين منصة "Hub71" التي تعد إحدى المبادرات الرئيسية ضمن برنامج "غدا 21"، والتي أطلقتها حكومة أبوظبي من إبرام شراكتين متميزتين مع اثنتين من شركات تسريع التكنولوجيا العالمية، هما "تيك ستارز" شركة التسريع التكنولوجي المتخصصة في تقديم التوجيه الذي يساعد الشركات الناشئة على الاستفادة من التمويل والشبكة العالمية التي تمتلكها، و"ستار بيرست" باعتبارها شركة التسريع التكنولوجي الأولى عالميا في مجال صناعة الطيران.

وقال إنه حتى فتح باب استقبال طلبات الانضمام إلى المنصة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل سنواصل مضاعفة جهودنا لتوفير أسرع إجراءات لتأسيس الشركات الناشئة على مستوى العالم، وتحقيق التميز في دعم الشركات الناشئة خلال مراحل تأسيسها الأولى، من خلال تلبية احتياجاتها كافة.

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من جانبه، قال ديفيد براون المؤسس الشريك الرئيس التنفيذي المشارك في "تيك ستارز ": تحظى "تيك ستارز" بشبكة عالمية تدعم رواد الأعمال لتحقيق التميز، إذ نفذت "تيك ستارز" العديد من البرامج في الإمارات، وستتيح هذه الشراكة فرصة لتوسيع نطاق شبكتنا العالمية التي تنتشر في أكثر من 150 دولة، وتضم 10 آلاف خبير توجيه، واستفاد منها أكثر من 300 ألف شخص.

وأشار إلى دعم الشركات الناشئة ضمن منصة "Hub71" من خلال برنامج التوجيه الذي يمتد لـ12 أسبوعا في قطاعات متنوعة، وتوفير التدريب على تطوير المنتجات، وإقامة ورش عمل تأهيلية وفعاليات ترويجية للتعريف بأنشطة الشركات.

وأكد أن التزام منصة "Hub71" بتعزيز ثقافة الابتكار يتسق بشكل مثالي مع المهمة التي تضطلع بها "تيك ستارز"، المتمثلة في مساعدة رواد الأعمال على الانتشار في جميع أنحاء العالم.

ومع تواصل جهود أبوظبي لتعزيز منظومتها في مجال صناعة الطيران، والتي شملت إنشاء وكالة الإمارات للفضاء عام 2014، تأتي هذه الشراكة التي أبرمتها منصة "Hub71" مع "ستاربيرست" والتي تعد مسرعة التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم في مجال تحفيز الابتكار بقطاع صناعة الطيران، والتي تركز على مجالات الفضاء والدفاع وعلوم الطيران.

بدوره، قال فرانسوا شوبارد، مؤسس "ستاربيرست"، إن التعاون مع منصة "Hub71" يهدف إلى دعم أفضل الشركات الناشئة بمجال صناعة الطيران ضمن المنصة بأبوظبي، من خلال توفير برنامج مدته 3 شهور لـ10 شركات ناشئة سنويا، إذ يتضمن هذا البرنامج التمويل المباشر وتوفير مدربين عالميين متخصصين في مجال صناعة الطيران، والاستفادة من مصادر التمويل المحلية.