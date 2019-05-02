"فيسبوك" تطلق منصة جديدة لمشاركة المبادرات الملهمة في رمضان

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة فيسبوك الأمريكية عن منصة "SHARED by Facebook" لتقديم الرؤى المدعومة ببيانات محلية، وعرض القصص الملهمة للمجتمعات خلال شهر رمضان، وتهدف الى توجيه الشركات والمجتمع حول كيفية الاستفادة من هذه المناسبة المهمة بأقصى قدر ممكن.

وبحسب استطلاع Facebook IQ، فإنه يتوفر لدى الشركات 57.6 ساعة إضافية لجذب الانتباه خلال رمضان، وذلك بالنظر إلى الوقت الإضافي الذي يقضيه المستخدمون في تصفح فيسبوك بفضل ساعات العمل الأقصر والعطلات التي يتم الاستفادة منها كوقت للفراغ والراحة.

ومن هذا المنطلق، يميل مستخدمو منطقة الشرق الأوسط إلى قضاء وقت أطول في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، بمعدل إضافي يصل إلى 5% على فيسبوك أكثر من أي وقت آخر خلال العام.

وكشف تحليل اتجاهات المبيعات في العام الماضي عن زيادة في المبيعات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط في الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك وخلاله.

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ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، حددت الدراسة لحظة ذروة نشاط التسوق عبر الإنترنت، وكشفت أن المتسوقين في الشرق الأوسط ينشطون عادًة في وقت مبكر قبل بداية شهر رمضان المبارك، بينما تتباطأ الحركة مع اقتراب موعد عيد الفطر، حيث يكون التركيز منصبًا على الاستعداد لاحتفالات العيد، ثم يعود النشاط للتصاعد مجددًا خلال العيد.

وقال رامز ط. شحادة، المدير الإداري لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "رمضان هو الشهر الذي تعود في العلاقات إلى مكانتها الطبيعية بين الأصدقاء والعائلة وتسمو الروحانيات، وهو شهر يجمع الكثيرين حول العالم من خلال الصوم والصلاة والاحتفاء بالمناسبة وكذلك التسوق، لذا فإن منصة Shared by Facebook توفر للجميع مكانًا يمكنهم من خلاله التعرف على أكثر المبادرات الملهمة التي تنظمها مجتمعاتهم".

وتابع كلامه قائلًا: "تابعنا نشاط المستخدمين وهم يقترحون أفكارًا تنعكس لتشكل واقعًا عمليًا لمواجهة المشاكل وفي ذات الوقت جمع الناس حول تلك القضايا. وخلال شهر رمضان، وعبر هذه المنصة، نريد مشاركة المعلومات بشكل أعمق وخصوصاً تلك التي تخص تجارب الجمهور، والتي تتيح للمعلنين فرصاً فريدة لصياغة محتوى شخصي ولحظات قادرة على بناء روابط قوية مع العملاء والجمهور".

وتوضح الإحصائيات الخاصة بشهر رمضان المبارك للعام الماضي أن أكثر من 280 مليون شخص حول العالم قدموا تفاعلات وصلت إلى 3 مليارات تفاعل مع المحتوى الخاص بشهر رمضان المبارك، ووجه أكثر من 150 مليون شخص على "فيسبوك" تهانيهم بالعيد في نهاية الشهر المبارك.​