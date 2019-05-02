شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب السودان ينفى خطف وإعدام معارضين بارزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى وزير فى حكومة جنوب السودان، مزاعم للأمم المتحدة بأن الأجهزة الأمنية خطفت معارضين اثنين منفيين بالخارج فى 2017 ونقلتهما جوا إلى جوبا وأعدمتهما. وقال وزير الإعلام فى جنوب السودان مايكل ماكوى، إن "هذين الشخصين ألقى القبض عليهما بالخارج ولم يسلما لنا.. نحن لسنا مسؤولين عن اختفاء أى من مواطنى جنوب السودان فى أى مكان فى العالم".

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