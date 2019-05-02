تل أبيب — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تسجيل عمليتي إطلاق من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية".
هذا وفي وقت سابق من اليوم، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا لحركة حماس الفلسطينية في غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يكشف عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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