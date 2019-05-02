الجيش الإسرائيلي يكشف عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية

تل أبيب — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تسجيل عمليتي إطلاق من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية". هذا وفي وقت سابق من اليوم، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا لحركة حماس الفلسطينية في غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

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