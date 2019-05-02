نجل الملك سلمان يدشن أول حدث عالمي في السعودية

وأظهرت الصور التي نشرتها قناة الإخبارية السعودية، على "تويتر"، الأمير سلطان وهو يقص شريط الأكاديمية بحضور عدد من المسؤولين والعاملين في قطاع الطيران في المملكة.
ومن المقرر أن تؤهل هذه الأكاديمية كوادر طيران على مستوى عال في السعودية، للنهوض بهذا القطاع مستقبلا. وسيكون مقر الأكاديمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ.
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