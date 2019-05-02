انتصاران وتعادلان في ختام الجولة 35 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

الرياض

اختتمت أمس الأربعاء منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بإقامة 4 مباريات جمعت نجران مع العدالة، وهجر مع الأنصار، والنهضة مع الجيل، وجدة مع المجزل.

فعلى ملعب جامعة نجران تغلب العدالة على مضيفه نجران بنتيجة 3-1، سجل لأصحاب الأرض روجي تويندويا في الدقيقة 20، فيما سجل ثلاثية العدالة اللاعب تشارلز أندريا في الدقائق 27 و76 و86.

ورفع العدالة رصيده لـ 58 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد نجران عند 48 نقطة في المركز السادس.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة هجر مع الأنصار، سجل لهجر كلًا من ديغو بابوزا وديجو هنريك في الدقيقة 45 و82 فيما سجل للأنصار عثمان مالوم وعبدالرزاق الحسين في الدقيقة 19 و64.

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ورفع هجر رصيده لـ 43 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما ارتفع رصيد الأنصار لـ 46 نقطة في المركز العاشر.

وحقق الجيل فوزًا على مضيفه النهضة بهدف نظيف سجله اللاعب إدقار فييرا في الدقيقة 16.

ورفع الجيل رصيده لـ 53 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد النهضة عند 43 نقطة في المركز السادس عشر.

وتعادل جدة أمام مضيفه المجزل بدون أهداف، ليرفع جدة رصيده لـ 47 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد المجزل لـ 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن أبها صعد رسميًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم تعادله أمس أمام النجوم 2-2 في افتتاح مباريات الجولة، حيث ساهمت نتائج مباريات الأمس في حسم أبها مقعده للصعود ليصبح أول الصاعدين.