مهرجان المعرفة والشفاء والاحتفال باليوم الوطني للمتعافين من السرطان ٢٠١٩

فوزية مشهور أقامت مستشفى جامعة الملك عبد العزيز احتفال وحدة طب الاورام ودم الأطفال من مهرجان المعرفة والشفاء واليوم الوطني للمتعافين من السرطان برعاية كريمة من عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمود شاهين الأحول وكيل كلية الطب المدير للمستشفى الجامعي الدكتور عمرو الحبشي وبمشاركة أقسام المستشفى الداعمة و مؤسسات مجتمعية تحت مظلة الجمعية السعودية لأمراض الدم وقد كان يوم مميز بإضافة الفرحة والأمل للمرضى وان هذا المرض نسبة الشفاء منه عالية بإذن الله تعالى .

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