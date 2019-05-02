الرياض يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي والتي تجمع الاتحاد مع التعاون على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وكان التعاون حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على الهلال بنتيجة 5-0. وتأهل الاتحاد للمباراة النهائية بعد فوزه على النصر بنتيجة 4-2 في لقاء امتد للأشواط الإضافية بعدما حسم التعادل الإيجابي 2-2 الوقت الأصلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #التعاون و #الاتحاد في نهائي أغلى الكؤوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.