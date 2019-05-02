"جوجل" تضيف ميزتين جديدتين في متصفحها "كروم"

كتب - عاصم الأنصاري:
أضافت شركة جوجل الأمريكية، العديد من التعديلات والمميزات المهمة على الإصدار الجديد من متصفحها الإلكتروني "كروم"، الذي يستخدمه الملايين حول العالم.
ووفق ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن من أهم الميزات التي ظهرت في نسخة "كروم 74" الجديدة:
- "الوضع الليلي"
يمكن للمستخدم تفعيل هذا الوضع يدويا بالدخول إلى إعدادات نظام "ويندوز 10"، كما هو الحال في نظام "ماك أو إس".
ويوفر هذا الوضع خلفية سوداء للشاشة، تساعد في التقليل من شدة السطوع التي تؤذي عين المستخدم أثناء النظر إلى الشاشة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- "ميزات الأمان"
أعلنت "جوجل" أنها أضافت العديد من ميزات الأمان في نسخة "كروم 74" الجديدة، وأصلحت نحو 39 ثغرة برمجية، كان قراصنة الإنترنت يستغلونها في نسخ "كروم" السابقة.
كما أضافت إلى المتصفح ميزة "التصفح الخفي" التي لا تسمح بظهور أسماء وعناوين الصفحات والمواقع التي دخلها المستخدم، كما تحمي المستخدم أثناء تصفحه للمواقع من ظهور الإعلانات المزعجة.
وتساعد هذه الميزة على عدم ظهور الصور المتحركة على الشاشة، أو مؤثرات التكبير والتصغير الأوتوماتيكي، التي ينزعج منها الكثير من المستخدمين أثناء الدخول إلى بعض المواقع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.