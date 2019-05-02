(مصراوي):
ابتكر مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، صندوقا أطلق عليه اسم "صندوق النوم"، من أجل مساعدة زوجته على النوم من دون الاستيقاظ من فترة إلى أخرى للتأكد من الوقت.
ويستند الاختراع الجديد إلى إطلاق الضوء بين الساعة السادسة والسابعة صباحًا، مما ينبهها إلى أنه قد حان وقت إيقاظ طفليهما.
وفي حال استيقظت ولم تر الضوء، فهذا يعني ببساطة مواصلة النوم.
ويمكن للصندوق الصغير، الذي يشع ضوءًا خافتًا وغير مزعج، أن يأخذ مكانه بجانب السرير.
وقال زوكربيرج في تدوينة على حسابه في إنستجرام: "لقد نجح هذا حتى الآن بشكل أفضل مما كنت أتوقع".
وتتيح هذه الميزة لزوجة زوكربيرج، بريسيلا تشان، معرفة متى يحين الوقت لإيقاظ الطفلين.
ونشر مؤسس فيسبوك صورة للاختراع على صفحته في إنستجرام.
وهنأه العديد من متابعيه على الفكرة، ووصفها البعض بأنها لا تصدق، في حين قال آخرون إنها "رومانسية".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب زوجته.. مؤسس "فيسبوك" يبتكر صندوقًا للنوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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