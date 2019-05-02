شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية السورى يلتقى نظيره الكورى الشمالى فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد بعدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها التى قدمتها لكوريا الشمالية أثناء المباحثات التى تمت بين الجانبين.

وأكد فيصل المقداد خلال لقائه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية باك ميونج جوك والوفد المرافق له، ضرورة التعاون لمواجهة التحديات المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب التى تفرضها الدول الغربية على دمشق وبيونج يانج.

وعبر نائب وزير الخارجية السورى عن عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

Advertisements

من جهته، قال باك ميونج جوك إن زيارته لسوريا تأتى تأكيدا على أهمية العلاقات الكورية السورية مشددا فى هذا المجال على أن كوريا الشمالية تقف دوما إلى جانب سوريا وتدعم مواقفها فى مختلف المحافل الدولية.

وأدان الدبلوماسى الكورى القرار الأمريكى حول الجولان السورى المحتل موضحا أن بلاده تعتبر الجولان أرضا سورية مقدسة.

ونوه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية بإنجازات الجيش السورى وصمود الشعب في مواجهة الإرهاب الذي تمارسه القوى الغربية على سوريا بكل أشكاله وآخرها الحرب الاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعي بلاده للمساهمة في دعم سوريا في مجال إعادة الإعمار.