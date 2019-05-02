شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سفينة إيرانية بالقرب من ميناء جدة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس إن قوات خفر السواحل أنقذت سفينة نفط إيرانية قرب ميناء جدة الإسلامى فى البحر الأحمر. وأضافت الوكالة أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة "هابينس 1" المؤلف من 26 بحارا وأنه لا يوجد أى إصابات بينهم. وأشارت إلى أن السفينة كانت تحمل منتجات نفطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ سفينة إيرانية بالقرب من ميناء جدة السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.