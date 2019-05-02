شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عنصر إرهابى خطير بولاية القصرين فى تونس ينتمى لتنظيم القاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد الناطق الرسمي باسم المركز القضائى لمكافحة الإرهاب فى تونس سفيان السليطى، بأنه تم إلقاء القبض على العنصر الإرهابى رائد التواتى، فى عملية استباقية نوعية بجبل الشعانبى بولاية القصرين، مصنف خطير جدًا وينتمى إلى كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة.

وأضاف السليطى، وفقا لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" اليوم الأربعاء، أن هذا العنصر متورط فى العملية الإرهابية التى وقعت الجمعة الماضى، وأدت إلى استشهاد عسكرى وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار لغم أرضى لدى مرور عربة عسكرية، كما أنه متورط، فى عملية الطويرف التى استشهد فيها 7 من الحرس الوطني العام الماضي، وكذلك في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في منطقة "هنشير التلة" من ولاية القصرين عام 2014.

وقال السليطي إنه تم القبض على العنصر الإرهابي إثر عملية أمنية استباقية، وتم ضبط مخزن سلاح وذخيرة، ولا تزال الأبحاث مستمرة على مستوى النيابة العامة للمركز القضائي لمكافحة الإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عنصر إرهابى خطير بولاية القصرين فى تونس ينتمى لتنظيم القاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.