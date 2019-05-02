شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: جماعات مسلحة حاولت استهداف قاعدة حميميم فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن جماعات مسلحة منذ بداية شهر أبريل الماضى حاولوا استهداف قاعدة حميميم الروسية الجوية ومواقع للقوات السورية فى اللاذقية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس مركز المصالحة الروسى اللواء فيكتور كوبتشيشين قوله إن :"المسلحين قاموا ب 12 هجمة، لكنه تم صدها جميعا.

وأضاف كوبتشيشين: "من جانب الجماعات المسلحة غير القانونية الموجودة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تستمر محاولات مهاجمة قاعدة حميميم الجوية، فضلا عن مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة اللاذقية باستخدام راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضاف أن منطقة إطلاق هذه الطائرات تم تحديدها، موضحا أن استهداف قاعدة حميميم تم تنفيذه من منطقة قلعة المضيق والباب.

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