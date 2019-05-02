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رام الله —سبوتنيك. وقطع المستوطنون الأشجار باستعمال مناشير أوتوماتيكية وقد استيقظ أهالي برقة على هذا المشهد بعد أن أتمت مجموعات المستوطنين فعلتها.
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
وأضاف: "خط المستوطنون شعارات عنصرية تحمل تهديدا ووعيدا لأهالي القرية وقد تركوا وسمهم الذي يميزهم وهي مجموعات تدفيع الثمن".
يذكر أن مجموعات تدفيع الثمن دأبت في الآونة الأخيرة على مهاجمة القرى الفلسطينية والاعتداء على المساجد والمنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس.
كانت هذه تفاصيل خبر المستوطنون يقطعون أكثر من 150 شجرة زيتون مثمرة في برقة شرق رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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