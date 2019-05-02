شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن ستيني على يد شقيقه بطلقات نارية في خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - خميس مشيط: باشرت الأجهزة الأمنية بخميس مشيط التحقيق، في جريمة قتل، وقعت مساء أمس الأربعاء بأحد المراكز التابعة لخميس مشيط. وفي التفاصيل، قُتل مواطن ستيني في ظروف غامضة على يد شقيقه الثلاثيني، بطلقات نارية قبيل صلاة المغرب، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

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