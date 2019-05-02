انت الان تتابع الجيش السوداني: لن نطلق رصاصة واحدة في وجه الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الفريق هاشم عبد المطلب رئيس أركان الجيش السوداني، إن القوات المسلحة ستقف مع الشعب إلى أن يحقق أهداف ثورته ولكن بعيدا عن التخريب والإنفلات الأمني، مؤكدًا أم الجيش لن يُطلق أي رصاصة في وجه الشعب، بحسب "سكاي نيوز" عربية". وكان المجلس العسكري، قد أكد أنه جزء من الثورة السودانية وليسوا تابعين للنظام القديم. وأضاف المجلس العسكري الانتقالي: "نحن جزء من هذه الثورة ولسنا جزءا من النظام السابق.. وسمحنا للمتظاهرين بالاعتصام أمام القيادة عندما طلبوا الحماية"، مشيرا إلى أنه "ليس لنا أي مصلحة في فض الاعتصام".

وأوضح المجلس، أنه يتولى عملية إدارة الدولة بكافة قطاعاتها، مطالبا المتظاهرين بـ"تغليب مصلحة المواطنين"، وشدد: "قدمنا الكثير من التنازلات.. ولكن لصبرنا حدودا".كما أوضح المجلس العسكري السوداني، أن السيادة في الفترة الانتقالية بالسودان تكون للمجلس السيادي الذي سيشكل.. وقد استجبنا للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات