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التحالف: استهداف مواقع لصيانة الطائرات المسيرة ومنظومة اتصالات في القاعدة الجوية بصنعاء

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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة الإخبارية على "تويتر" عن قوات التحالف العربي، إن "التحالف نفذ عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، تشمل مواقع صيانة الطائرات المسيرة ومنظومة اتصالات وأماكن وجود الخبراء والمشغلين".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

واتهم التحالف "الحوثيين باستخدام مطار صنعاء لتنفيذ العمليات الإرهابية والعدائية".

وأكد أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" شن طيران التحالف 13 غارة على مواقع متفرقة في قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمال العاصمة صنعاء.

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