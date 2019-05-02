السعودية تدشن مهام "الأفواج الأمنية" في العمليات الحدودية مع اليمن

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن فهد بن سعيد القحطاني، دشن يوم الأربعاء انطلاق دوريات الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمنطقة نجران".

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‏ونقلت "واس" عن القحطاني، قوله ‏إن "تدشين انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في نجران امتداد للحرص على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وللمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود".

وأضاف أن "ذلك وفق خطة تعزيز الجهود الأمنية بقوات تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، تتميز بالمعرفة التامة بتضاريسها والتحرك السريع".

وفي وقت سابق اليوم، تفقد وزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، تشكيلات الحرس الوطني المرابطة في منطقة نجران، وأشاد بمعنوياتها المرتفعة وما تقوم به من أعمال على الخطوط الأمامية مع جماعة أنصار الله.

وتشهد الجبهات الحدودية مع اليمن، في قطاعات جيزان ونجران وعسير، مواجهات شبه يومية بين الجيش السعودي وجماعة أنصار الله، حيث يشن مقاتلو الجماعة هجمات وعمليات استهداف تتنوع بين أعمال القنص والقصف ونصب الكمائن، كرد على العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية منذ 26 مارس من العام 2015.